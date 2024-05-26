Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mayıs 2024 13:27
THY yöneticilerinin "huzur hakkı" yüzde 64 zamlandı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerine yüzde 64 zam yapıldı. Böylece huzur hakkı ücretleri bu senenin ilk 6 ayı için 103 bin liraya yükseldi. İkinci 6 ay için de yeni zam yapılacak.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, yönetim kurulu üyelerine ayrıca yılda 4 kez de aynı miktarda ikramiye de veriliyor. 2022 yılının ilk 6 ayında 25, daha sonra da 36 bin TL huzur hakkı alan yönetim kurulu üyelerinin ücreti geçen yılın ikinci yarısında 62 bin lira oldu, şimdi de 103 bin liraya çıktı.

THY Anonim Ortaklığı Genel Kurul Toplantısı, 24 Mayıs 2024?te yapıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri ve ikramiyeleri de yer aldı. 2022?de 36 bin TL huzur hakkı alan yönetim kurulu üyelerinin ücreti 2023?ün 2. yarısında 62 bin lira oldu. 2024 yılı başında ise 103 bin 52 TL?ye yükseldi.

Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca yılda 4 huzur hakkı tutarında ikramiye de veriliyor. THY?nin genel kurul toplantısında, ortaklık çalışanlarına ikramiye ödenmesi halinde, tüm yönetim kurulu üyelerine de ilave huzur hakkı ödenmesi de kararlaştırıldı.

Kaynak: Bir memur sitesi.

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