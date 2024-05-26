Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 13:45
Bingöl 2024 atama

bingöle tayinim çıktı ilk şarka gidicem nasipse.bigöl hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlar nasıl Bi yer çalışma şartları saatleri lojman bilgisi kreş bilgisi ev kiraları vs.hakkında bilgi verirseniz çok memnun olurum.ankaradan gidicem 2.bebeğim olacak inşallah.herkes.hakkında hayırlısı


Mukayyit42
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:44

Bingöl il olarak küçük bir yer, çalışma olarak çakma 12 36 çalışıyor,mevcut toki lojmanı var,emniyet binasının yanına yeni lojman yapıldı, kış gelmeden teslim edilecek, sağlık ve eğitim yönünden çok sıkıntılı, dışarıdan ev tutarım dersen kiralar 10 binden başlıyor,ama lojmanı değerlendirmeni tavsiye ederim,

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