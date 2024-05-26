özel sektör eş tayini ile ilgili bilgi paylaşımı yapalım

Arkadaşlar herkese ii günler özel sektör eş ataması ile ilgili çok fazla bilgim yok bu konu hakkında bilgisi olanlar paylaşabilir mi nasıl okuyor hangi şartlar gerekli

Arkadaşlar herkese ii günler özel sektör eş ataması ile ilgili çok fazla bilgim yok bu konu hakkında bilgisi olanlar paylaşabilir mi nasıl okuyor hangi şartlar gerekli