Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 14:18
AĞLAYIP ZIRLAMAYIN
Yusuf Tekin ROTASYONLA GÖNÜLLERİ FETHETTİ <3 *Seviliyorsun İki gözümün Çiçeği :)

235U
Genel Müdür
26 Mayıs 2024 14:27

20 yıla yakın hizmetim var

en fazla durduğum işyerinde 7 yıl durdum

şuanki yerimde hala 1 yıl bile dolmadı

3 yıl sonra gene tayin yazacağım

kısacası 12 yıl beni etkileyemez

ancak rotasyonun öğretmen yararına getirildiğinğ sanacak kadar kapasitesizsin, yada çömezsin.

(itina ile aynı terbiye sevizyesine inilerek cevaplanmıştır)

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