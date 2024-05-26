Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Mayıs 2024 14:27
Haziran maaşları erken yatarmı ?

Ramazan bayramında maaşlar bayramdan önce yatmamıştı ancak ramazan bayramı ayın 10 unda başlıyordu bu da maasların 5 ila 7 si arasında yatması manasına geliyordu kurban bayramı ise ayın 16 sında başlıyor yani maaşların sadece üç beş gün önce yatması demek bu , kurban kesmeye niyeti olan birçok kişi için maasların erken yatması ihtiyaç olacaktır.Tasarruf mazeret gösterilip madur olma durumları yaşanmaz umarım.

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