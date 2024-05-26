Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 15:21
İl dışı atamada süre şartı 2 yıl olsun

İl dışı atamada süre şartı 2 yıl olsun


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 15:26

Sızdırılıp nabız yoklanan ÖMK'da 3 sene şartı var. İnsanlar huzursuz olduğu yerde iki sene dahi kalmamalı.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
26 Mayıs 2024 15:36

15 günde 1 tayin hakkı verilsin :)


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 15:39

3 ayda bir seçim yapıldığı bir yerde çok da anormal olmaz.

SorunCevaplayıN, 30 dk. önce

15 günde 1 tayin hakkı verilsin :)

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