Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 15:32
Sağlık dilimi hakkında

Selamunaleyküm abilerim şeflerim İstanbul kadrosunda 8 senelik çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmaktayım yaklaşık 1 senedir ankilozan spondilit (iltihaplı romatizma) rahatsızlığım var, yaz kış yaya devriye beni çok zorlamaya başladı sağlık dilimi değiştirmek istiyorum pek bilgim yok kimisi diyor genetik rahatsızlık dilim kabul edilmiyor. C dilimi verirlerse maaş kesintisi oluyormu, D dilimi alsam tercih sunarlarmı gih veya maulen emeklilik bilgilendirirseniz sevinirim

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