Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 15:53
Okul rotasyonu yetmez bölge rotasyonu istiyoruz.

Aynı ilde uzun süre çalışmak öğretmenlerin keskinliğini ortadan kaldırıyor. Yeni ömkda bu konu ele alınmalı. 12 yıl sonrası rotasyon çok anlamsız.

Rotasyon düzenlenmeli ve diğer mesleklerde olduğu gibi olmalı.

1. Bir ilde en fazla 6 sene çalışmalı bir öğretmen.

2. Ülke 7 bölge üzerinden bir öğretmen tüm bölgelerde çalışacak şekilde olmalı.

3. Öğretmen kesinlikle memleketinin olduğu bölgede çalışamamalı. Yani adam mersinli ise Akdeniz bölgesine adım atamamalı.

4. İl içi il dışı zorunlu çalışma süresi kaldırılmalı. Zaten sürekli yer değişikliği olacağı için zorunlu çalışma süresi anlamsızlaşır.

5. Öğrencilerin öğretmen değişikliğinin önüne geçilmesi için okul seçimi kaldırılmalı. Diğer mesleklerdeki her öğretmen bölge merkezinden milli eğitim müdürü tarafından görevlendirilmeli.

Tüm öğretmenler olarak talebimiz hakkaniyetli olduğu için budur. Diğer mesleklerde olduğu gibi. Bakanlığımız umarım dikkate alır bu önerileri.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 16:01

Eksik kalmış tamamlayalım, devam ettirelim. Madem getireceksiniz.

7-Her öğretmen yurt dışında en az iki sene çalışmalı.

8-Her öğretmen Meslek Lisesi ve Fen Lisesinde çalışmalı.

9-Her türlü görevlendirme ve eş tayini kaldırılmalı (güvenlik, aile, sağlık)

....


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 16:03

Eksik kalmış tamamlayalım, devam ettirelim. Madem getireceksiniz.

6-Her öğretmen yurt dışında en az iki sene çalışmalı.

7-Her öğretmen Meslek Lisesi ve Fen Lisesinde çalışmalı.

8-Her türlü görevlendirme ve eş tayini kaldırılmalı (güvenlik, aile, sağlık)


harveySpecterr
Aday Memur
26 Mayıs 2024 16:05
10 . her öğretmen mv maaşından az maaş almamalı (97 bin )
Toplam 3 mesaj

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