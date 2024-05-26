Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 16:00
Samsun 2024 atama

Samsuna tayini çıkanlar bilgi paylaşımı


Milanoo
Aday Memur
26 Mayıs 2024 16:19

Benim cikti


Cenderli.05
Aday Memur
26 Mayıs 2024 16:21
hakkınızda hayurlisi olsun bende bitlisden 2022 yılında samsun merkeze atandım güzel memleket imkanları iyi kira konusunu sorcak olursaniz her yerde aynı yoğunluk.olarak yoğun ama.insan alışıyor Allah utandirmasin

Gktrk61
Aday Memur
26 Mayıs 2024 16:42

2019 da hakkari den samsuna geldim . ATAKUM da devamız. Şehir harika her imkan mevcut. İş yoğunluğu birime göre değişir. Ama fena değil. Ben gönüllü 2.şark yazdım ama gondermediler :)) gelen için hayırlı olsun rabbim utandırmasın.


Defterdan
Aday Memur
27 Mayıs 2024 09:50
arkadaşlar samsuna tayini arkadaşlar bulundukları ili paylaşırsa taşınırken kamyon araç konusunda aynı güzergahta ise faydalanabilirler.
Toplam 4 mesaj

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