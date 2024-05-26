Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 16:11
şark süresi hesaplama
2013 yılında 4 yıl olan şark ilinde temmuzda başladım, 2014 Haziran da 2 yıl olan ilçeye atandım. 2 yıl olan yerde 2/3 ü tamamladığım için 2015 genel atama döneminde batıya atamam yapıldı ancak 2/3 2015 aralıkta dolacağından ilişiği yaz döneminde kestirmediler. 2015 aralıkta sürem dolmasına rağmen ilişik kesmeyip 2016 eylüle kadar 2 yıl olan ilçede çalışıp ilişik kestim. 2. şarkı yapmış oluyormuyum. dilekçe yazmak gerekirmi. bilen arkadaş yanıtlarsa sevinirim.

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