Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mayıs 2024 16:40
sağlık çalışanı iki eşin eş durumu

Merhabalar ben hemşireyim 3+1 li iken toplu sözleşme ile kadroya geçmiştim toplam 2.5 senedir çalışıyorum kadro sonrası 1 seneyi geçti eşim de sağlık bakanlığında kadrolu hemşire il değişikliği yapmak istiyoruz eşim iller arası tayin ile istediğimiz ile geçiş yapacak bu durumda ben eş durumundan yararlanabilir miyim? Eşimin orada belli bir süre çalışma şartı var mı eş durumu dilekçesi verebilmem için? Bir de eş durumundan yararlanırsam dilediğim zaman dilekçe verebilir miyim tayin dönemini mi bekleyeceğim ? Yardımcı olabilirseniz sevinirim.

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