Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 17:27
Yusuf Tekin Candır
Rotasyon sayesinde Yusuf Tekin en sevilen Bakan oldu kalp

Lalo Salamanca
Memur
26 Mayıs 2024 17:35

Anan kadar kimse sevilemez rahat ol

Toplam 1 mesaj

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