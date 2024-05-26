Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Mayıs 2024 18:47
engelli memur tayin
merhaba cte de çalışan engelli memur istediği yere atanma hakkı varmı? cte de çalişan engelli memur nerelere tayin isteyebilir cezaevinden başka ( mesala adliye denetim serbestlik isteyebilir mi

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiBaşka kuruma nakil2024 yılı havuz tayinleriicra katibi haciz yolluğuMeslek değişikliği nedeniyle verilen istifanın olurukurumlar arası geçiş Yakın zamanda icra katibi eş durumu tayini gerçekleştiren var mı ? (Farklı Şehir)Ünvan Değişikliği sınavı teknisyenlik ataması yapıldı mı?Sandık görevlileri ücretleri alan varmı?Seydikemer- eşen cezaevi yazan ikm

Sözlük

hakan günday 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 4 bitsin artık bu 2020 1 rotasyon 1 pamuk 1 Kelimelerin yanlış yazılmasına rağmen doğru okunması 1 alili şarkı ve türkülerimiz 1 şu an çalan şarkı 1 yetenek 1 Giyim tarzı 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazımAdana'da freni tutmayan tır park halindeki araçlara çarparak durabildiTürkiye uzay endüstrisindeki rolünü altyapısıyla büyütecekYouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldiBayburt'ta ev yangını eşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri