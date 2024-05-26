Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


26 Mayıs 2024 18:51
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi şampiyon olacak?

Galatasaray mı, Fenerbahçe mi şampiyon olacak?

Çok Yazılan Konular

GibisinKelime OyunuSon heceden kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeSon iki harften kelime bulma oyunuAşırma olan kelime türetmece oyunuHaybeden KaralamalarSessizMüziklerimSatılık yalnızlık

Sözlük

hakan günday 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 4 bitsin artık bu 2020 1 rotasyon 1 pamuk 1 Kelimelerin yanlış yazılmasına rağmen doğru okunması 1 alili şarkı ve türkülerimiz 1 şu an çalan şarkı 1 yetenek 1 Giyim tarzı 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazımAdana'da freni tutmayan tır park halindeki araçlara çarparak durabildiTürkiye uzay endüstrisindeki rolünü altyapısıyla büyütecekYouTube'a ıslık çalarak ve mırıldanarak şarkı bulma özelliği geldiBayburt'ta ev yangını eşleri ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri