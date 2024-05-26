Rotasyon Hukuki Boyut

İş Kanununa göre işveren yetkilerini kullanarak işçi aleyhine esaslı değişik yapamaz. Özel sektörde dahi bir makama atanan kişi o makamdan düşürüleceği zaman -bu yüzden ayrılık kararı alırsa- tazminat hakkı kazandığını biliyoruz. İşçi değiliz fakat bu durum anayasal hakları ihlal etmektedir.

Mesleğe başlayacak kişi hangi şartlarda çalışacağını bilmeli. Öğretmenlikte zorunlu hizmet vardı. Başlayanlar bunu bilerek başlıyordu. MEB arada af çıkarıyordu o ayrı. Şartları zorlaştıracak düzenlemeler kazanılmış haklardan geri adım atılması demektir. Mesleği yeni tercih edecek (hatta üniversitede tercihte bulunacak) kişiler için getirilebilecek bir uygulama daha önceki dönemler için işletilmesi uygun olmayacaktır.

Araştırma sonuçlarınızı (belgeli olarak ) burada paylaşabilirsiniz.

https://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2017-178.pdf

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/2011-71-nrm.pdf