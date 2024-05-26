Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 19:53
Rotasyon Hukuki Boyut

İş Kanununa göre işveren yetkilerini kullanarak işçi aleyhine esaslı değişik yapamaz. Özel sektörde dahi bir makama atanan kişi o makamdan düşürüleceği zaman -bu yüzden ayrılık kararı alırsa- tazminat hakkı kazandığını biliyoruz. İşçi değiliz fakat bu durum anayasal hakları ihlal etmektedir.

Mesleğe başlayacak kişi hangi şartlarda çalışacağını bilmeli. Öğretmenlikte zorunlu hizmet vardı. Başlayanlar bunu bilerek başlıyordu. MEB arada af çıkarıyordu o ayrı. Şartları zorlaştıracak düzenlemeler kazanılmış haklardan geri adım atılması demektir. Mesleği yeni tercih edecek (hatta üniversitede tercihte bulunacak) kişiler için getirilebilecek bir uygulama daha önceki dönemler için işletilmesi uygun olmayacaktır.

Araştırma sonuçlarınızı (belgeli olarak ) burada paylaşabilirsiniz.

https://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2017-178.pdf

https://normkararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/Dosyalar/Kararlar/KararPDF/2011-71-nrm.pdf


eshil86
Aday Memur
26 Mayıs 2024 20:01

12 yıllık süre kanunun çıkış tarihinden itibaren mi hesaplanmaya başlayacak, işin yasal yönü nasıl ?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
26 Mayıs 2024 20:11

Ben dünyaya geldigimde vatandaş olarak var olan kanuni hiç bir hakkim artik yok.

Hiç bundan sonra doganlar etkilensin demediler.

Kadrolu yonetici oldum, onu da kaldirdilar, direk öğretmenliğe döndürler.

Daha neler neler var. Kanun manun hukuk,,, unutun.

Biz bu konuda 180 ulke arasindan yüzbilmem kaçinciyiz. Bizden sonrakilerde zaten hukuk bile yok, direk ucurumdan yuvarliyorlar gık diyenleri.

Yusuf Tekin müsteşarken neydi ki şimdi ne olsun. İnsallah yuzu gulmesin.


786786
Aday Memur
26 Mayıs 2024 20:27

kime söylenildi nerede söylenildi sen atandığın okulda emekli olacaksın diye? bu nasıl bir hak? o zaman öğretmen norm fazlası olmasın okul kapanmasın çünkü öğretmenin hakkı oluyor senin mantığına göre sonuçta?

burda sorulacak soru bu uygulamanın eğitime olan etkisi olmalıdır


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 20:33

ÖMK henüz yayınlanmadı.

Şu anda içeriği bilmiyoruz.

https://meb.gov.tr/bakan-avcidan-gundeme-iliskin-onemli-aciklamalar/haber/8394/tr

Bakan o dönemde müsteşar olabilir.

https://www.meb.gov.tr/meb/bakan/ozgecmis.php

eshil86, 41 dk. önce

12 yıllık süre kanunun çıkış tarihinden itibaren mi hesaplanmaya başlayacak, işin yasal yönü nasıl ?


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 20:37

Mesleği yeni seçecek kişiler neyi seçtiğini bilmeli diyerek bizden sonrakilerin etkilenmemesi gerektiğine işaret etmeye çalıştım.

Biz etkilendik bari sonrakiler etkilenmesin diye birçok şeyle uğraşıyoruz. Millet pervane gibi ateşe dalıyor.

Sevdim-Seni, 31 dk. önce

Ben dünyaya geldigimde vatandaş olarak var olan kanuni hiç bir hakkim artik yok.

Hiç bundan sonra doganlar etkilensin demediler.

Kadrolu yonetici oldum, onu da kaldirdilar, direk öğretmenliğe döndürler.

Daha neler neler var. Kanun manun hukuk,,, unutun.

Biz bu konuda 180 ulke arasindan yüzbilmem kaçinciyiz. Bizden sonrakilerde zaten hukuk bile yok, direk ucurumdan yuvarliyorlar gık diyenleri.

Yusuf Tekin müsteşarken neydi ki şimdi ne olsun. İnsallah yuzu gulmesin.


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
26 Mayıs 2024 20:41

Eğitime etkisini başka konularda tartıştık.

Diğer sorunuzun cevabı ise Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gibi mevzuatta durum meydandadır. Mücbir bir sebep olmaksızın haklar geriye gitmemeli.

Konu anayasa ve kanunlar çerçevesinden tartışılsın.

Kalmayacağına dair kanun varsa gösterilirse anayasaya bakılır sonra susulup maddenin değişmesi gerekiyorsa madde değişir.

786786, 15 dk. önce

kime söylenildi nerede söylenildi sen atandığın okulda emekli olacaksın diye? bu nasıl bir hak? o zaman öğretmen norm fazlası olmasın okul kapanmasın çünkü öğretmenin hakkı oluyor senin mantığına göre sonuçta?

burda sorulacak soru bu uygulamanın eğitime olan etkisi olmalıdır

Toplam 6 mesaj

Çok Yazılan Konular

Rotasyon ŞovvvvLGS SorunsalıSınavı erken bitirip konuşan öğrenciÖğretmenlere zorunlu yer değişikliğiÖmk neden meclise gelmedi?Ömkda başöğretmenlik süresi ne olur.?Ömk bu seneye yetişir mi?Torpil değil de ne?Rotasyon ne zaman gelecekYusuf Tekin Candır

Sözlük

Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 2 beşiktaş 2 Bi mola 1 hakan günday 1 Giyim tarzı 1 rotasyon 1 constellation 1 Mama lobisi 1 pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 3 gündemi değiştirmeye çalışmak 1

Son Haberler

Mersin'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varTürkiye üzerinde şiddetli türbülansa girdi: 12 yaralıMalatya'daki trafik kazasında 2 polis memuru yaralandıCevdet Yılmaz: Tersine göçü sağlamamız lazımAdana'da freni tutmayan tır park halindeki araçlara çarparak durabildi

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri