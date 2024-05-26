Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 21:04
2024 GÜMÜŞHANE ATAMA
Arkadaşlar tayinim Gümüşhaneye çıktı. ilçeler ve merkez hakkında bilgi verebilecek var mı ? Çalışma sistemleri, izinler, kiralar okul hastane her konuda bilgi verebilen olursa şimdiden teşekkürler

Kyocer
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:14

Bnde 2. Tercıhe yazmıstım gelmedi


Nasuhbey
Şef
26 Mayıs 2024 21:14

Gümüşhane Kelkit ilçesindenm kardeşim Kelkit ilçesi hariç dger ilceler pek tercih edilmez en büyük ilçesi zaten Kelkit 30 bn nüfus var Erzincana Trabzon'a çok yakın konumda. Gümüşhane merkez de küçük Kelkitten farkı yok. Kelkitte doğalgaz var ev kiraları 3 bin ile 7 bin arası değişiyor Gümüşhane ev kiraları daha fazla. Kelkit yiyecek giyim konusunda pahalıdır biraz ama çok rahat edersin polis olarak park cafeler marketler herşey var işini görrü yani.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:21
çalışma sistemleri hakkında bilgi verir misiniz ? ayrıca lojmam imkanı oluyormu
Nasuhbey, 1 saat önce

Gümüşhane Kelkit ilçesindenm kardeşim Kelkit ilçesi hariç dger ilceler pek tercih edilmez en büyük ilçesi zaten Kelkit 30 bn nüfus var Erzincana Trabzon'a çok yakın konumda. Gümüşhane merkez de küçük Kelkitten farkı yok. Kelkitte doğalgaz var ev kiraları 3 bin ile 7 bin arası değişiyor Gümüşhane ev kiraları daha fazla. Kelkit yiyecek giyim konusunda pahalıdır biraz ama çok rahat edersin polis olarak park cafeler marketler herşey var işini görrü yani.

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