Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 21:04
Gümüşhane 2024 atama

Arkadaşlar tayinim Gümüşhaneye çıktı. ilçeler ve merkez hakkında bilgi verebilecek var mı ? Çalışma sistemleri, izinler, kiralar okul hastane her konuda bilgi verebilen olursa şimdiden teşekkürler


Kyocer
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:14

Bnde 2. Tercıhe yazmıstım gelmedi


Nasuhbey
Şef
26 Mayıs 2024 21:14

Gümüşhane Kelkit ilçesindenm kardeşim Kelkit ilçesi hariç dger ilceler pek tercih edilmez en büyük ilçesi zaten Kelkit 30 bn nüfus var Erzincana Trabzon'a çok yakın konumda. Gümüşhane merkez de küçük Kelkitten farkı yok. Kelkitte doğalgaz var ev kiraları 3 bin ile 7 bin arası değişiyor Gümüşhane ev kiraları daha fazla. Kelkit yiyecek giyim konusunda pahalıdır biraz ama çok rahat edersin polis olarak park cafeler marketler herşey var işini görrü yani.


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:21
çalışma sistemleri hakkında bilgi verir misiniz ? ayrıca lojmam imkanı oluyormu
Nasuhbey, Dün

Gümüşhane Kelkit ilçesindenm kardeşim Kelkit ilçesi hariç dger ilceler pek tercih edilmez en büyük ilçesi zaten Kelkit 30 bn nüfus var Erzincana Trabzon'a çok yakın konumda. Gümüşhane merkez de küçük Kelkitten farkı yok. Kelkitte doğalgaz var ev kiraları 3 bin ile 7 bin arası değişiyor Gümüşhane ev kiraları daha fazla. Kelkit yiyecek giyim konusunda pahalıdır biraz ama çok rahat edersin polis olarak park cafeler marketler herşey var işini görrü yani.


Nasuhbey
Şef
26 Mayıs 2024 23:10

Çalışma durumunu bilmiyorum bnm memleket ama Mardin'de görev yapıyorum. Lojman imkanı kısıtlı genelde lojmanda kalmıyorlar ilçeler olursa zaten kiralar uygun.

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