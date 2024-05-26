Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


26 Mayıs 2024 21:06

Eğitim fakülteleri kapatılmalı mı?
KPSS puanı ile Milli Eğitim Akademisi'ne giriliyor. Atama ise Akademi'nin yapacağı yazılı sınav; uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi tarafından verilen puanın ortalaması ile yapılacak.Eğitim Fakültelerinin eğitimi yeterli görülmüyor.

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KPSS puanı ile Milli Eğitim Akademisi'ne giriliyor. Atama ise Akademi'nin yapacağı yazılı sınav; uygulama yaptığı okulda danışman öğretmen ve akademi tarafından verilen puanın ortalaması ile yapılacak.Eğitim Fakültelerinin eğitimi yeterli görülmüyor.

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