Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 21:22
İbka vermedim, ibkayı kim verdi?

İstanbuldayım ipka istemedim ipka yazıyor sonuc ipkayi istanbul mu ankara mi veriyor tecrübeli devrelerim cevaplayabilirmi


123.xyz
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:39

Öncelikle biriminiz verir. Personel Başkanlığı da genel olarak ona uyar.


under09
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:44

devrem istanbuldaymışsın burda senin durumunda ark vardı onlarda yılllarca gidemedi sürelerini doldurup gitti çoğu tabi aralarında ipka verenlerde vardı senin sanırım birimin izin vermediği için ipka alınmış sabret kardeşim bi yıl daha sık dişini seneye inşallah verirler


capanoglu34
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:48
istanbul kendi personeline pencesini atmis aslan gibi davraniyor.

tarafsiz01
Şef
26 Mayıs 2024 22:38
Adamlar 3. şarkı yapıyor milletin yerine ipka veriyorlar . adam şarkta bilmem kaçıncı senesini yapıyor millet şark görevine gidemiyor bu adaletsizliğe dur diyecek vicdan sahibi çıkar inşallah

Güclü18
Aday Memur
27 Mayıs 2024 00:49

Önemli etken birimimin ipka vermemesimi birikim ipka vermezse ankara personel atamami yapar mı devrelerim dediğinizdenbunu anladim


umc0
Aday Memur
27 Mayıs 2024 01:25

Harbi nasıl gideceğiz bu istanbuldan ilk tercih hakkari yazmama rağmen ipka verilmiş


enis beyoglu
Aday Memur
27 Mayıs 2024 05:24

ne istersen tersini yapıyorlar. ipka vereni hakkari, şırnaka gönderiyorlar, ipka vermeyip şırnak hakkari isteyeni yerinde bırakıyorlar. herkesin kendine göre hesabı kitabı var, çocuğu var hastası var.

umc0, 12 saat önce

Harbi nasıl gideceğiz bu istanbuldan ilk tercih hakkari yazmama rağmen ipka verilmiş


Güclü18
Aday Memur
27 Mayıs 2024 08:39

Devrelerim bildiklerinizi yazabilirsiniz


azmah
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 09:11

Önce sicilini bilmemiz lazım ilk iki harfi ne yâda kaç yılında başladın

Güclü18, 4 saat önce

Devrelerim bildiklerinizi yazabilirsiniz

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