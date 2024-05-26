Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 21:22
İpka vermedim adıma ipka verilmiş istanbul mu veriyor ankara mı tecrübeli devrelerim bilgisi olan ce

İstanbuldayım ipka istemedim ipka yazıyor sonuc ipkayi istanbul mu ankara mi veriyor tecrübeli devrelerim cevaplayabilirmi


123.xyz
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:39

Öncelikle biriminiz verir. Personel Başkanlığı da genel olarak ona uyar.


under09
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:44

devrem istanbuldaymışsın burda senin durumunda ark vardı onlarda yılllarca gidemedi sürelerini doldurup gitti çoğu tabi aralarında ipka verenlerde vardı senin sanırım birimin izin vermediği için ipka alınmış sabret kardeşim bi yıl daha sık dişini seneye inşallah verirler


capanoglu34
Aday Memur
26 Mayıs 2024 21:48
istanbul kendi personeline pencesini atmis aslan gibi davraniyor.
Toplam 3 mesaj

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