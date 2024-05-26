Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


26 Mayıs 2024 22:11
Teşvik Ek Ödemesi Hakkında

Derece ve kademe Temel Ek Ödeme'de fark ettirmiyor. Peki Teşvik Ek Ödemesi'nde fark ettiriyor mu?


Dgncnns
Aday Memur
26 Mayıs 2024 22:51
yanlış biliyorsam beni düzeltin ama derece kademe ilerlemesi teşvik ödemesinde bir fark yaratmıyor diye biliyorum

Dgncnns
Aday Memur
26 Mayıs 2024 22:52
benimle aynı kadroda olupta benden eski olanlarla aynı teşvik ödemesini alıyorum
Toplam 2 mesaj

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