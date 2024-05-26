Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


26 Mayıs 2024 22:26
Engelli veteriner hekimler 2024 dayanışma grubu

Merhaba Engelli veteriner hekimler olarak dayanisma icerisinde olma ve atama donemi birlik içinde bulunmamiz icin acilmis forumdur

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