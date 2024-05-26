Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Mayıs 2024 22:50
Sağlık nedeniyle tayin durdurma

EGM personeliyim eşim engelli. ipka vermedim atamam Ankara ilinden şark iline gerçekleşti. şuan sağlık durumunda kötüye gitme var. 3 yaşında cocugum var birde. tedavisinin 6 yıldır devam etttigi hastanede devam etmesi gerekli. tayin durdurabilir miyim nasıl bir yol izlemeliyim


under09
Aday Memur
26 Mayıs 2024 23:37

raporlarını al dilekçende belirt sıkıntı çıkacağını sanmıyorum kalırsın orda geçmiş olsun

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiPolis olmanın pişmanlığıBatı batı atamaları açıklanmadı mı?Her adli soruşturmaya idari soruşturma açılır mı?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarDiyarbakır 2024 atamaSiirt 2024 atamaDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıİcralık polisler tek başlıkİbka kabul olmadı, atamam yapıldı, ne yapmalıyım?

Sözlük

Kelimelerin yanlış yazılmasına rağmen doğru okunması 1 hakan günday 1 Bi mola 1 Iki dağın arasında kalmak 2 Bugün olanlar 3 Mama lobisi 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 2 bitsin artık bu 2020 1 zeytinyağı 1 rotasyon 1

Son Haberler

13 yıl sonra ilk: Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonuMansur Yavaş'tan su indirimine vetoMersin'de zincirleme trafik kazası: 10 ölü, 40 yaralıCumhurbaşkanı Erdoğan Galatasaray'ı tebrik ettiOkan Buruk: 25. şampiyonluk için hazırlansınlar

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri