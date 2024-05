Uzman çavuşluk mu normal memurluk mu acil..

Herkese merhaba kafamı kurcalayan işin içinden çıkamadığım bir durum var aktif olarak üniversitede 1 senedir sözleşmeli olarak destek personeli unvanıyla çalışıyorum 657ye tabii.Maaş en düşük memur maaşı çakılı kadro.Kendi memleketimdeyin 8-5 tatilim var işin çok zorlugu yok fakat her işi biz yapıyoruz gocunmuyorum fakat yakıştıramıyorum diyeyim.Ben de bu yüzden sahil güvenlik komutanlığı uzman erbaşlığı kazandım. İsteyerek mülakatlarına girdim ve asilim. Babadan kalan istediğim meslekti para için vs asla tercih etmedim asil kazandıktan sonra da sevindim ettim baya bi. Ama hem meslekte olan kişilere hemde askerlikteki ortamı az çok gördüm Herkese göre her işin kendine göre zorlugu var ben yapabileceğimi düşünüyorum ama çalışma koşulları,tatiller,çalışma saatleri bakımından şu an ki işim bana daha avantajlı geliyor.Daha rahat sosyal yaşamım ve özgürlüğüm var daha gencim kpssye girip üniyi de bitirdikten sonra farklı meslekleri kpssden deneyebilirim.Ama uzman çavuşlukta biliyosunuz kısıtlı sosyal yaşam var.Oraya girersem daha çıkacagımı sanmıyorum oranın içinden kendimi yükseltirim astsubaylık vs. kendime güvenim de var.Bi üniformanın altında olmak hep hayalimdi ama kafamı çok karıştırdı insanlar. Konuştuğum bizzat tanıdıgım 7 uzmanın 5i gelme kal diyor daha erken emeklilik daha rahat maddiyat vs istersem gitmem kesinlikle şart ama konfor alanı ve daha az parayla daha stabil hayat istiyorsam burda kalmam gerekiyor vallaha işin içinden çıkamıyorum tecrübelerinizi çekinmeden paylaşırsanız sevinirim.