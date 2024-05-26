KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


26 Mayıs 2024 23:46
Ders Notu Hesaplama
son dersim verirsem mezunum hesap nasıl yapılıyor bilgisi olan var mı, ilk sınav notun 47.5 genel ortalamam 2.40 final sınav notumu 36.25 hesapladım??

Çok Yazılan Konular

Sözlük

rotasyon 1 Sahneye mayo çizme kombiniyle çıkmak 2 gündemi değiştirmeye çalışmak 1 Iki dağın arasında kalmak 2 Galatasaray 1 hakan günday 1 Mama lobisi 1 bitsin artık bu 2020 1 crop 2 pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 4

Son Haberler

Mülakatta sesli ve görüntülü kayıt alınmaması iptal nedeni midir?27 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Kurban Paylaşmaktır

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri