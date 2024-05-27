Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2024 00:29
Atama tercih istitastikleri hk.
Arkadaşlar merhaba, bu senenin atama tercih istatistikleri olan varsa paylaşabilir mi?

Çok Yazılan Konular

2024 genel atama dönemiBatı batı atamaları açıklanmadı mı?Her adli soruşturmaya idari soruşturma açılır mı?Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıDiyarbakır 2024 atamaSiirt 2024 atamaİbka kabul olmadı, atamam yapıldı, ne yapmalıyım?İstanbul 2024 atamaIğdır 2024 atamaDeprem bölgesine ataması yapılan var mı?

Sözlük

böyle bir sözlük istemiyoruz 2 crop 2 Bi mola 1 pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 4 Bugün olanlar 3 yetenek 1 zeytinyağı 1 beşiktaş 2 hakan günday 1 Kelimelerin yanlış yazılmasına rağmen doğru okunması 1

Son Haberler

Mülakatta sesli ve görüntülü kayıt alınmaması iptal nedeni midir?27 Mayıs 2024'ten önemli gündem başlıkları50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!Kurban Paylaşmaktır

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri