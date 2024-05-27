KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Mayıs 2024 01:36
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI HAKKINDA!!!

GSB gençlik çalışanı olarak asil kazandım askerliğime 2 ay var tecilin bitmesine sorun olur mu görevde iken ücretsiz izin verirler mi ?

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