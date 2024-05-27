Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2024 01:38
GSB GENÇLİK ÇALIŞANI ALIMI HAKKINDA !!!

GSB gençlik çalışanı olarak asil kazandım askerliğime 2 ay var tecilin bitmesine sorun olur mu görevde iken ücretsiz izin verirler mi ?

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Sözlük

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