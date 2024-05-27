Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2024 02:03
Yolluk hakkında bilgi

Merhaba arkadaşlar bu yolluk olayı gitmeden mi yatırılıyor gittikten sonra mı alıyoruz ayrıca ben 1400 km uzaklığa gideceğim fakat bekarım eşya taşımayaçağım eşya olup olmama durumu önemli mi yoksa herkese bu soru sorkamkısınız otomatik mi yatıyor


Bizekiydilar
Memur
27 Mayıs 2024 03:10

Kmye göre hesaplayıp yatırıyor bitlisten istanbula(branstan cıkarılıp tercig dısı ist verdiler) 49 bin yatırıldı. Yolluk izninin ilk haftasında yatmıstı. Yani ilişigi kestikten sonraki 7.8. Gün yatırdılar


Bizekiydilar
Memur
27 Mayıs 2024 03:13

Düzeltiyorum eşya durumu yok bekarım dedin, işte o nasıl olacak bilemiyorum sanırım evli bekar gözetmeksizin veriyolardır ya da yarısını falan veriyolardır bekara. Bilgim yok

Bizekiydilar, 10 saat önce

Kmye göre hesaplayıp yatırıyor bitlisten istanbula(branstan cıkarılıp tercig dısı ist verdiler) 49 bin yatırıldı. Yolluk izninin ilk haftasında yatmıstı. Yani ilişigi kestikten sonraki 7.8. Gün yatırdılar


birbilinmez
Aday Memur
27 Mayıs 2024 06:00
eşya sorusu diye birşey yok. Eş ve çocuk varsa farklı yatar doğal olarak. memurlar nette yolluk hesaplama modülü yaklaşık değeri veriyor ordan bakabilirsin. mehil iznindeyken yatar.

Memurbely9900
Aday Memur
27 Mayıs 2024 10:28

Teşekkür ederim

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