Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 07:01
İl içi iptal

Malesef atandigim okulda norm fazlası olacağım söylendi ne yapmaliyim

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