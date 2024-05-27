KİT kurumunda özelleştirme sonrası nakil hakkı?

Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylıkderecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındabulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit
edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme
kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda
atama teklifi yapılabilir. (Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md.) Bu personelden
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki
kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki
personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim
durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara
ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır. Ancak (1) sayılı
cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra
özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına
uygun kadrolara yapılır. Arkadaşlar, bu kanun maddesine göre ve bu kanun maddesinde Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md. göre, kit lerde çalışan kapsamdışı personel de unvanı ile diğer kurumlara geçiş hakkına sahip mi oluyor? Mesela kapsamdışı işçi olarak çalışan mühendis , özelleşme durumunda nakil hakkına sahip olabiliyor diyebilir miyiz bu maddeye göre?
Nakle tâbi personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kazanılmış hak aylıkderecesinden aşağı olmamak kaydıyla, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamındabulunan kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarından Devlet Personel Başkanlığınca tespit
edilen kadroya, anılan Başkanlık tarafından kırkbeş gün içerisinde ataması teklif edilir. 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarının (özelleştirme
kapsamındaki kuruluşlar hariç) mevcut boş kadro veya pozisyonlarına da ihtiyaçlar doğrultusunda
atama teklifi yapılabilir. (Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md.) Bu personelden
22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetveldeki
kadrolarda istihdam edilmekte olanlar ile burada sayılan unvanlarla çalışan diğer statülerdeki
personelin atama teklifleri, Araştırmacı unvanlı kadrolara veya istekleri hâlinde 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı Cetvelde yer alan unvanlar hariç olmak üzere öğrenim
durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara, daha önce bu unvanlara
ilişkin kadro veya pozisyonlarda bulunmuş olması ve atama yapılacak kadro unvanının 190 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alması kaydıyla yapılır. Ancak (1) sayılı
cetvelde yer alan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra
özel bir yeterlik sınavı sonucunda göreve alınanların atama teklifleri, söz konusu görev unvanına
uygun kadrolara yapılır. Arkadaşlar, bu kanun maddesine göre ve bu kanun maddesinde Değişik üçüncü cümle: 10/9/2014-6552/108 md. göre, kit lerde çalışan kapsamdışı personel de unvanı ile diğer kurumlara geçiş hakkına sahip mi oluyor? Mesela kapsamdışı işçi olarak çalışan mühendis , özelleşme durumunda nakil hakkına sahip olabiliyor diyebilir miyiz bu maddeye göre?