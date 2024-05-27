Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2024 09:55
Benim Adım

Benim Adım

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Ortak oldummu derdine dert olur bana

Derdimi duyanın derdini duyarım ben

Derdimi görenin derdini görürüm ben

Derdimi çözenin derdini çözerim ben

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Şanım yücedir, benim adım Abdülkadir

Benim adım Geylani olan Abdülkadir

Derdim kurtarmaktır ateşten ümmetini

Benim derdim ateşte olan ümmetidir

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Barış Sağlam

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