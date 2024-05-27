Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 10:45
Muvafakat Hk

Arkadaslar zabıt katibi olarak görev yapıyorum 2019 girişliyim. Büro yönetimi ve adalet mezunuyum. Küçük bir ilçede belediye ye şef kadrosuna müracaat edecem. önceden belediye baskanı ile görüstüm. kabul edeceklerini söyledi. bakanlık şef kadrosuna muvafakat veririmi ? vermese yargı yolu ile geçebilirmiyim ?


metece92
Aday Memur
27 Mayıs 2024 10:57

muvafakat konusunda genelde verilmiyor ancak üst derece istenir verilir diyenlerde var ve her türlü zor olsa gerek bende aynı bölümlerden mezunuyum ve kpss hazırlanıyorum geçebilirsen burdan paylaşabilirsen seviniriz kolay gelsin :)


E.Kayı Han
Editor
27 Mayıs 2024 11:03

Üst kadro olduğu için verilir. Vermezlerse bile idari dava yoluyla geçersin.


İsmi Lazım Deil
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 11:23

Torpilin yoksa geçemezsin.


Bluecan
Aday Memur
27 Mayıs 2024 11:33

Müracaat derken ? Belediye şef kadrosu için adalet bakanlığından nakil mi talep edecek

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