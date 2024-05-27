Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 10:52
Norm fazlası öğretmen

Mazaret atamasıyla ilçede ihtiyaç yoksa ne gibi bir uygulama yapilir


Ms7722
Aday Memur
27 Mayıs 2024 10:53

Mazeret*


Peyami.safa81
Aday Memur
27 Mayıs 2024 12:57

İl emri verilirse il emrine atanırsın.

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