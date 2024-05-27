Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 11:31
4B sözleşmeli personelin Aile birliği mazereti 1 yıl mı 3 yıl mı?

Kurumum: Adalet Bakanlığı

Arkadaşlar eş durumu için dilekçe vermek için komisyona danıştığımda sözleşmeli personel 3. yıldan sonra isteyebiliyor red gelir sana diye ithamda bulunuldu. Bir çok arkadaşım ve bu konuda tayini gerçekleşen katipler ise 1. yılın sonunda başvuru açık %90 ihtimalle kabul edilir deniliyor. Kafam karıştı yardımcı olur musunuz kanuna göre 1 yıl fakat komisyon Cumhurbaşkanlığı yazısı ile 3 yıl olduğunu dile getiriyor..

Eşim 8 aylık sözleşmeli öğretmen, deprem bölgesinde görev yapmakta ve zorunlu hizmet 3+1'e tabii.


NORT
Aday Memur
27 Mayıs 2024 12:29

Yanına gidilecek kişi polis asker ise 1 yıl diğerlerine 3 yıl diye biliyorum

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