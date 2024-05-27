Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 11:34
Nas Sonuçları
Nas sonuçları ne zaman açıklanacak bilgisi olan var mı ?

KronikFarenjit
Aday Memur
27 Mayıs 2024 11:39

14 haziran yazıyor. Umarım daha erken açıklanır.

Toplam 1 mesaj

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