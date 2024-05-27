Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 11:36
MEB 'den Aile Bakanlığı Sevgi Evlerine görevlendirme için..

MEB'den aile bakanlığı sevgi evlerine görevlendirme için nereye başvurulur?

İlde bazı arkadaşlar bu şekilde her yıl görevlendirme yaptırarak çalışıyor?

Çok Yazılan Konular

Rotasyon ŞovvvvÖğretmenlere zorunlu yer değişikliğiYusuf Tekin Candır LGS SorunsalıOkul rotasyonu yetmez bölge rotasyonu istiyoruz.Rotasyon Hukuki BoyutAÖF sinavlarini boykotÖMK Sızdırıldı iddasıSınavı erken bitirip konuşan öğrenciRotasyon ne zaman gelecek

Sözlük

beşiktaş 1 zeytinyağı 1 3.halin olanaksızlığı 1 yetenek 1 bitsin artık bu 2020 1 Satanizm 1 sözlüğün,baştan aşaği zayiflarla dolu karneye benzemesi 4 en çok tekrar oynatılan kısım 1 Bi mola 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

AK Parti Kızılcahamam'da kampa giriyor'Asırlar bile geçse darbecileri unutmayacağız, affetmeyeceğiz'9 çocuk babası, temizlediği tabancasının ateş almasıyla öldüSaldırdığı kişinin bacağın kesildi: Pitbullun sahiplerine hapis cezasıBaşkan, 'Gıcıklık hakkımı kullanıyorum' dedi

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri