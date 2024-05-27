Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mayıs 2024 13:03
4b sağlık personelinin eş tayini
eşim 6 yıldır özel sektörde çalışıyor, sigorta girişi 6 yıl boyunca kesintisiz devam ediyor. bende 1 yıllık memurum, eş tayini yapabiliyor muyuz böyle durumda

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