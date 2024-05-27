Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 13:09
LGS Sınav Görevi

LSG sınav görevlendirmeleri sadece ortaokul öğretmenlerine mi yapılıyor. Bulunduğum ilde lise öğretmenlerine görevlendirme yapılmamış. Nedenini bilen var mı. Açık öğretim sınavında ilk orta lise öğretmen ayrımı yapılmadan görevlendirme oluyor.

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