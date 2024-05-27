Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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27 Mayıs 2024 13:15
ÖMK da Son dakika.. Öğretmenlere (Geçmiş olsun)

İlk kanun taslağında, uzman öğretmenliğe başvurabilmek için 8 yıl hizmet şartı aranmıştı.

*Nihai kanun taslağına göre bu süre yeniden 10 yıla çıkarıldı. Yine başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte çalışma süresi ilk taslakta 8 yıldı. Yeniden 10 yıla çıkarıldı.

Edip ÜZEN


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:20

Ekonomi bu kadar mı kötü yoksa öğretmenlere karşı mı sizler kötüsünüz bunu bakan bey açıklayın


oguz6177
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:23

Yazıklar olsun


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:34

Aylardır tiyotro oynanıyor


DenEimaiEgo
Şef
27 Mayıs 2024 13:35

Tüm verilen sözler bir bir yutuluyor.


sairbey
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:37

Camia Yusuf Tekin i "İSTENMEYEN" ilan etmistir.. İstifa lütfen


Alex10alec
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 13:39

Kim istedi sizden ömk yazık arkadaş tamamen bizim aleyhimize bize yasa çıkartıyorlar


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:42

Seçimlerden ders değil kin çikarmış bunlar


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:47

Ömk yasasını bu kadar gizli tuttuklarından belli oldu


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:49

Nihai kanun taslağına göre ek ders ücretlerinde artış gönderen ilk düzenlemeden vazgeçilmiştir.

Yine, şube müdürlerine ve bakanlık müfettişlerine ek özel hizmet tazminatı verilmesini öngören hüküm de nihai taslakta yer almamış yani bu düzenlemeden de vazgeçilmiştir.

Edip ÜZEN


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 13:53

Merak ediyorum bu yasada ögretmen camiası için tek bir olumlu madde var mı


Türkçeci18
Memur
27 Mayıs 2024 14:04
Yazıklar olsun. Daha çok şey diyorum da burası uygun değil.

Krblt21
Aday Memur
27 Mayıs 2024 14:04

Biz 8 istedik maliye bakanlığı onay vermedi deyip bizi uyuttular vallahi yazıklar olsun ya aylardır bekliyoruz.İnşalllah gerçek değildir bune ya


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 14:06

Yusuf TEKİN İSTİFA et demiyorum çünkü edemez !


R. Netsk
Aday Memur
27 Mayıs 2024 14:18

22 yıldır her işleri böyle değil mi zaten . Ne bekliyordunuz ki?


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 14:20

Nihai kanun taslağına göre öğretmenler için iki yeni disiplin cezası getirilmektedir.

1- Öğrencilere menfaat karşılığında özel ders veren veya özel ders için yönlendirme yapan öğretmenlere ayıktan kesme cezası verilecek.

2- Eğitim süreçlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşanlara Kınama cezası verilecektir. Böylece fenomen öğretmenliğin önüne geçilmeye çalışılmakta.

Edip ÜZEN


erdem.k88
Genel Müdür
27 Mayıs 2024 14:21
şaka gibi bu kadar gizlediklerinden belli oluyor içeriğin ne derece kötü olduğu. ,öğretmen lehine hiç bir şeyin olmadığı sözde öğretmenlik meslek kanunu, Bu kanun iktidarın kara bir lekesi olarak tarihe geçecektir.

NikimNik48
Aday Memur
27 Mayıs 2024 14:22

Ne oldu ya senin bi konu başlığı vardı. O ne oldu ! Şöyle birşeydi hani " Uzman ve başöğretmenlik süresi müjde!

Az önce Diyarbakır da Yusuf Tekin'in ogretmenler odası buluşmasında idik.Kendisine uzman ve başöğretmenliği sordum ;Taslakta,

Uzman için :3+5=8 yıl

Başöğretmenim için ise:16 yıl ve sınav şartı olmadan yasamiz hazır dedi meclisten geçerse ocakta uygulanacak hayirlis olsun şimdiden. "

Krblt21, 2 saat önce

Biz 8 istedik maliye bakanlığı onay vermedi deyip bizi uyuttular vallahi yazıklar olsun ya aylardır bekliyoruz.İnşalllah gerçek değildir bune ya


Özgürlükzamanı
Aday Memur
27 Mayıs 2024 14:26

Maarif Yüzyılına yakışan bir bakan ve ÖMK


lodos348
Memur
27 Mayıs 2024 14:27

Arkadaşlar rotasyon için ve öğretmen akademisi için bu yasa çıkıyor öğretmenlerde bu tuzağa düşüyor.DURUM ORTADA BİZE YARAYACAK HİÇ BİR ŞEY YOK bur durumda.Öğretmeni üzen cezalandıran rotasyon dayatması ve yeni göreve başlayan öğretmenlere de öğretmen akdemesi getirecez diyerek öğretmenlikten soğutan bir yasa bunu hiç bir öğretmen kabul etmemeli.Yazık gerçekten yeni başlayacak öğretmenlere de ayrı bir çile durumu.


mıcheal owen
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 14:28

İlk taslakta öğretmenin lehine ne varsa hepsi iptal ama öğretmenin aleyhine ne varsa hepsi devam...

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