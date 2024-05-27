Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


27 Mayıs 2024 13:34
geciş

arkadaşlar adalet bakanlığında zabıt katibiyim. 2 yıllık mezunum kurumlar arası geciş ile şef kadrosuna naklen atamam yapılabilirmi belediye kabul ederse ?


cevherdudayev1
Daire Başkanı
27 Mayıs 2024 14:05

şef kadrosu görevde yükselme sınavına tabi bir kadro

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