Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


27 Mayıs 2024 14:11
Ankara İl içi becayiş

Ayaş DH nde Sağlık Memuru (Ortopedi) olarak çalışmaktayım. Mesafe dışında sıkıntısı olmayan bir hastanedir. Ankara şehir merkezindeki arkadaş ile becayiş yapmak istiyorum.

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