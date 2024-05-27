Evimevim hakkında

Daha önceden evimevimden ev veya araç için sisteme dahil olup kullanan oldu mu. 1 milyon TL için düşünüyorum ancak güven konusunu aşamiyorum. Kullananlar olduysa tecrübelerini paylaşabilir mi

Daha önceden evimevimden ev veya araç için sisteme dahil olup kullanan oldu mu. 1 milyon TL için düşünüyorum ancak güven konusunu aşamiyorum. Kullananlar olduysa tecrübelerini paylaşabilir mi