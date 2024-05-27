KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


27 Mayıs 2024 15:27
becayiş hakkında

becayiş yapan becayiş hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi

becayişi çeşitli sosyal medya platformlarında bulmak dışında başka yöntem var mı ?

biz dilekçeyi yazıp müdüre verdiğimiz zaman süreç nasıl işliyor ?

siz becayiş yaptığınız kişiyi nerede buldunuz mesela bu gibi soruların cevabı ve aklınıza gelen diğer bilgileri paylaşabilirmisiniz..

Çok Yazılan Konular

2024/1 EEM kaç kadro açar?2024 KPSS lisansDHMİ personel alımlarıKadro taleplerini nerden öğrenebilirimOrman Genel Müdürlüğü 124 Personel Alım İlanı HakkındaYedek Aday Olarak Bekleyenler BurayaErdoğan: Gençler memurluk yerine farklı alanlara yönelmeliZonguldak il ozel idaresine atananlargenclik ve spor bakanligi genclik calisani alimi hakkinda!!!79 puanla kit tercihi son atama

Sözlük

şeker 1 Iki dağın arasında kalmak 2 Galatasaray 1 crop 3 muş'ta gökten yağan cisimler 1 yıkılmadım ayaktayım 1 3.halin olanaksızlığı 1 mirza 1 uzay boşluğu 1 pazar sabahı magazin dayatması şenlikleri 4

Son Haberler

Sivas'ta güvenlik görevlisi silahını temizlerken mesai arkadaşını yaraladı'Bazı illerde 112 Acil sağlık hizmetleri kapatılacak' iddiası yalanlandıEKK: Enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruzElazığ'da teröristlere ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildiBakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri sorununun üstesinden geleceğiz

Editörün Seçimi

İl ici açıklanan iller2024 Mayıs maaşlarımızı yazalımYoksulluk sınırı, Nisan ayında 58,206 TL oldu. Sarı Sendikalardan İstifa.Hükümet toplu sözleşme ikramiyesinin üzerine yattıPromosyon güncellenerek 57 bin lira olacağı iddiasıMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Öğretmene 20.000 kadro geldi merkezi ne olur?İç işleri bakanlığı personel alımıHaftalık izinde yurt dışına çıkılır mı ?Uygun ve güzel tatil yeri