Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Mayıs 2024 16:01
Eş Durumu Tayin Hakkında

Arkadaşlar merhaba. Eşim polis memuru ve bu sene zorunlu şark görevi var. Ben ise istanbulda kadrolu icra katibiyim. Eş durumundan eşimin tayini çıkınca bende aynı ile gitmek için dilekçe vereceğim. Sormak istediğim konu şu; adliyede bu işler nasıl olur diye eski memurlara sorduğumda genelde bizi eşimizin iline geçici görevle gönderiyorlarmış, böylelikle ne 15 gün mehil iznimiz oluyormuş nede yol harcırahı veriyorlarmış. Naklen atamamızı yapmıyorlarmış. Erken gitmek istiyorsan geçici görevle gideceksin yoksa çok bekletsin diyorlarmış. Gerçekten dedikleri gibi mi? 15 gün mehil izni nasıl olmaz anlamış değilim. Nasıl bir yol izlemeliyim?


umutsuzkatip
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 16:28

Valla ben de eş durumundan eşimin yanına geldiğimde tam da dediğiniz gibi geçici görevlendirme ile geldim, sonrasında geçici görevlendirmem biterken tekrar geçici görev süremin uzatılması veya naklen atamamın yapılmasını talep ettim bu kez naklen atamam yapıldı. Ama benim eşim özel sektörde çalışıyordu eşinizin polis memuru olması sizin şansınızı artırıyor diye biliyorum. Yine de işinizi garantiye almak istiyorsanız dilekçenizin sonuna uygun olması halinde naklen atamamın yapılması, uygun değil ise yolluksuz ve harcırahsız olarak geçici görevlendirmemin yapılmasını talep ediyorum diye yazın. Zira talebiniz uzun sürer veya reddedilirse sizin için süreç uzayacak, tekrar dilekçe yaz, tekrar bekle vb. Dilekçe cevabı yaklaşık 2 ay sürüyor


LeviAckerman
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:07

Teşekkür ederim

umutsuzkatip, 2 saat önce

Valla ben de eş durumundan eşimin yanına geldiğimde tam da dediğiniz gibi geçici görevlendirme ile geldim, sonrasında geçici görevlendirmem biterken tekrar geçici görev süremin uzatılması veya naklen atamamın yapılmasını talep ettim bu kez naklen atamam yapıldı. Ama benim eşim özel sektörde çalışıyordu eşinizin polis memuru olması sizin şansınızı artırıyor diye biliyorum. Yine de işinizi garantiye almak istiyorsanız dilekçenizin sonuna uygun olması halinde naklen atamamın yapılması, uygun değil ise yolluksuz ve harcırahsız olarak geçici görevlendirmemin yapılmasını talep ediyorum diye yazın. Zira talebiniz uzun sürer veya reddedilirse sizin için süreç uzayacak, tekrar dilekçe yaz, tekrar bekle vb. Dilekçe cevabı yaklaşık 2 ay sürüyor

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