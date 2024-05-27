Ne zaman ilişik kesmemiz istenir?

sehirden sehire değişir bazı doğu illeri der ki uygulama noktaları perişan oldular erken kesin öncelik oraya verin der bir bakmasın erken baslama yapınca kendini uygulama noktasında bulmusun kimisi ekipleri karakolu hassas i erken keser kendini orda bulmuşsun ilk sark gidecekler özellikle batıda çalıştığı birime güvenme doğuda farklı bir birimde bulursun batıda narkotikde iken doğuda nöbet tutarken bulabilirsiniz adamınız sağlam ise ben ayrı yerde çalışmaya devam edeceğim diyorsan bulunduğun ilde evini devredecek birini de buldun ise acele etmek birşey kazandırmaz gideceğin doğu ilinden ilçeler belli olunca birilerini bul sor ev durumunu hangi birimlerde imkan verebileceklerini onlar bilir seni nereye vereceklerini

sehirden sehire değişir bazı doğu illeri der ki uygulama noktaları perişan oldular erken kesin öncelik oraya verin der bir bakmasın erken baslama yapınca kendini uygulama noktasında bulmusun kimisi ekipleri karakolu hassas i erken keser kendini orda bulmuşsun ilk sark gidecekler özellikle batıda çalıştığı birime güvenme doğuda farklı bir birimde bulursun batıda narkotikde iken doğuda nöbet tutarken bulabilirsiniz adamınız sağlam ise ben ayrı yerde çalışmaya devam edeceğim diyorsan bulunduğun ilde evini devredecek birini de buldun ise acele etmek birşey kazandırmaz gideceğin doğu ilinden ilçeler belli olunca birilerini bul sor ev durumunu hangi birimlerde imkan verebileceklerini onlar bilir seni nereye vereceklerini