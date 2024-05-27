Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2024 16:06
Ne zaman ilişik kesmemiz istenir?

Tecrübeli abiler yardımcı olur musunuz


kral122
Daire Başkanı
27 Mayıs 2024 16:35

Ev konusu için erken gitmek önemli


Memurbely9900
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:03

İlişik kesme ne zaman başlar ve yol ücreti he zaman yatar acaba


Fenerbahce19.07
Memur
27 Mayıs 2024 17:06
yolluk ilisik kesince max 1 hafta icinde , ilisik kesmeler de 10 haziran baslar bence . zaten maaslar yapilmadan kimse ilisik kesip gitmez en kotu 8-9-10 haziran maas icin beklenir

iyilikiyidir01
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 17:13
sehirden sehire değişir bazı doğu illeri der ki uygulama noktaları perişan oldular erken kesin öncelik oraya verin der bir bakmasın erken baslama yapınca kendini uygulama noktasında bulmusun kimisi ekipleri karakolu hassas i erken keser kendini orda bulmuşsun ilk sark gidecekler özellikle batıda çalıştığı birime güvenme doğuda farklı bir birimde bulursun batıda narkotikde iken doğuda nöbet tutarken bulabilirsiniz adamınız sağlam ise ben ayrı yerde çalışmaya devam edeceğim diyorsan bulunduğun ilde evini devredecek birini de buldun ise acele etmek birşey kazandırmaz gideceğin doğu ilinden ilçeler belli olunca birilerini bul sor ev durumunu hangi birimlerde imkan verebileceklerini onlar bilir seni nereye vereceklerini

Memurbely9900
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:27

Teşekkürler açıklama için

iyilikiyidir01, 59 dk. önce
sehirden sehire değişir bazı doğu illeri der ki uygulama noktaları perişan oldular erken kesin öncelik oraya verin der bir bakmasın erken baslama yapınca kendini uygulama noktasında bulmusun kimisi ekipleri karakolu hassas i erken keser kendini orda bulmuşsun ilk sark gidecekler özellikle batıda çalıştığı birime güvenme doğuda farklı bir birimde bulursun batıda narkotikde iken doğuda nöbet tutarken bulabilirsiniz adamınız sağlam ise ben ayrı yerde çalışmaya devam edeceğim diyorsan bulunduğun ilde evini devredecek birini de buldun ise acele etmek birşey kazandırmaz gideceğin doğu ilinden ilçeler belli olunca birilerini bul sor ev durumunu hangi birimlerde imkan verebileceklerini onlar bilir seni nereye vereceklerini

Memurbely9900
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:28

Teşekkürler açıklama için peki son sorum bekarım tek yaşıyorum 1400 km gideceğim yol harcırah ne kadar yatar acaba

Fenerbahce19.07, 1 saat önce
yolluk ilisik kesince max 1 hafta icinde , ilisik kesmeler de 10 haziran baslar bence . zaten maaslar yapilmadan kimse ilisik kesip gitmez en kotu 8-9-10 haziran maas icin beklenir
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