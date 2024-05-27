Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


27 Mayıs 2024 16:19
GİH Sınıfındaki lisans mezunu Şef, sosyal hizmet lisans bitirirse sosyal bilimler lisansiyerleri hk.

GİH Sınıfındaki lisans mezunu Şef, sosyal hizmet lisans bitirirse sosyal bilimler lisansiyerlerine verilen 1 dereceden faydalanır mı?.

merhaba.

bir kamu kurumunda 3. derecede şef kadrosunda çalışan bir memur, sosyal hizmet lisans bitirirse sosyal bilimler lisansiyeri sayılır mı?.

sosyal hizmet, sosyal bilimler lisansiyeri sayılmaktadır. Ancak bu konuda aldığım kurum içi görüş, zaten iktisat lisans diplomamı verdiğim için derece kademe değerlendirildiği yönünde.


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
27 Mayıs 2024 16:45

Sosyal bilimler lisansiyerlerine 1 derece verileceğinin dayanağı nedir?

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Avanssız GörevlendirmeGİH Sınıfındaki lisans mezunu Şef, sosyal hizmet lisans bitirirse sosyal bilimler lisansiyerleri hk.

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