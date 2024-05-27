Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 16:31
Yaşasın Rotasyon

Merkezi okullarda 2 tip öğretmen var. Biri oraya bir şekilde kapak atıp yıllardır orda çalışan diğeri de zamanında özür grubundan giden düşük puanlı öğretmenler .... Biraz zahmet olacak ama bizim gibi yüksek puanı olmasına rağmen istediği okullara gidemeyen kişilere yol verin....


lodos348
Memur
27 Mayıs 2024 16:38

o okullara o öğretmenler nasıl geldiyse sen de öyle gel.


yarınlar-bizimdir123
Aday Memur
27 Mayıs 2024 16:44
Bu mesaj 20'nin üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.

İşte sorun orda zeki şey.... Açık oluşmuyor birilerinin çıkması lazım diyorum sirkülasyon diyorum l


sairbey
Aday Memur
27 Mayıs 2024 16:46

gurursuz demiyeyim de rotasyoncu akıl divaneleri yine boş durmuyor .. Bunlar ya ogretmen degil, ya ogretmen istismarcısı ya da kendine ve camiasına düşmanlıgı akledemeyecek kadar evt akıl divanesi


oyuncu5561
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:13
Ağzın bal yesin hocam #RotasyonGelecekBatıdakilerGidecek !!!!!Doğru Köhne İlçelere !!!!!
sairbey, 1 saat önce

gurursuz demiyeyim de rotasyoncu akıl divaneleri yine boş durmuyor .. Bunlar ya ogretmen degil, ya ogretmen istismarcısı ya da kendine ve camiasına düşmanlıgı akledemeyecek kadar evt akıl divanesi


Çelik3
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:28

Bir takım öğretmen meslektaşlarım akıl tutulması yaşıyorlar.Yazdıklarını hayretle okuyorum.

Ben de 14 yıldır aynı okuldayım.Son 5 yıldır bu benim tercihim değil.İliçinde her yer kapalı.Yerimizden oynayamıyoruz ki.

Her meslekte işini yapan var yapmayan var.Gördüğünüz bir kötü örnek yüzünden elinizden alınan hakların farkına varamıyorsunuz.

Bizim emekliliğimız yaklaşıyor.Ama siz 65 yaşınıza kadar çalışacaksınız.Asıl siz haklara sahip çıkmanız gerekirken sizi korumak bize düşüyor.

Aklı selim olun biraz.


Kumrukardelen
Şef
27 Mayıs 2024 17:34

Bu yazılanlara hayret ediyorum. Sanki sizi hemen süper okullara yollayacaklar. Dereyi görmeden paçayı sıvamayın.

yarınlar-bizimdir123, 1 saat önce

İşte sorun orda zeki şey.... Açık oluşmuyor birilerinin çıkması lazım diyorum sirkülasyon diyorum l


sairbey
Aday Memur
27 Mayıs 2024 17:39

hocam hepsi bir yana yarın öte gün aynı kapsamda 7 senede bir İl dışı rotasyon deseler Töbe Bismillah ona da kafa sallayacaklar:) demek ki

Adam zaten mimli ve bunun zeminini hazırlıyo sana işte !..

Kumrukardelen, 39 dk. önce

Bu yazılanlara hayret ediyorum. Sanki sizi hemen süper okullara yollayacaklar. Dereyi görmeden paçayı sıvamayın.


windows7
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 17:51
gerçekten buna inanıyorsan yazık
oyuncu5561, 1 saat önce
Ağzın bal yesin hocam #RotasyonGelecekBatıdakilerGidecek !!!!!Doğru Köhne İlçelere !!!!!

lutt
Şube Müdürü
27 Mayıs 2024 17:53

4 sene sonraki seçime kadar doğru düzgün hiç bir şey olmayacak, boşuna heveslenmeyelim

Toplam 9 mesaj

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