Yaşasın Rotasyon

Bir takım öğretmen meslektaşlarım akıl tutulması yaşıyorlar.Yazdıklarını hayretle okuyorum.

Ben de 14 yıldır aynı okuldayım.Son 5 yıldır bu benim tercihim değil.İliçinde her yer kapalı.Yerimizden oynayamıyoruz ki.

Her meslekte işini yapan var yapmayan var.Gördüğünüz bir kötü örnek yüzünden elinizden alınan hakların farkına varamıyorsunuz.

Bizim emekliliğimız yaklaşıyor.Ama siz 65 yaşınıza kadar çalışacaksınız.Asıl siz haklara sahip çıkmanız gerekirken sizi korumak bize düşüyor.

Aklı selim olun biraz.