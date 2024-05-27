Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Mayıs 2024 16:33
Ankara'dan Bingöl-Elazığ-Muş'a nakliye

Çalışacağımız yeni iller hayırlı olsun Allah kaza bela vermesin

Bingöl'den Ankara'ya atamamız oldu(2.şark dönüşü 3.tercih)

Ankara ilinden Elazığ,Bingöl,Muş veya yakın illere ataması olan personelimizin kullanacaği nakliye firmalarının numaralarını özelden yazarsa dönüşte bizede sizede faydası olur.Nakliye ücretinde dönüşte müşteri bulduğunuz için yardımcı olabilirler.

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