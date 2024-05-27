Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


27 Mayıs 2024 16:59
İl içi ilişik kesme

Benim il içi tayinim cıktı.Aynı ilcede farkli bir okula.Sorum şu 14 Haziran'da kesemezsem ilisigimi seminerleri il dışında alacaktim.Sonrasına kalsa sorun olur mu ? İl içinde kararname tebliginden sonra 15 gün icinde ilisik kesilip yeni okula ayni gun baslanir diye biliyorum.Temmuz ortalarinda ilisik kesip baslamak sorun olur mu acaba ?

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